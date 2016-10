06/10/2016 às 12:00h Enviado por: Laryssa Moura

Foto: Os tonéis estavam enterrados no Chavão com 1270 pedras de crack, placas clonadas e uma espada.

PM acha ‘esconderijo’ do tráfico

Criminosos enterraram tonéis com drogas e espada usada para eliminar desafetos

>> Os tonéis estavam enterrados no Chavão com 1.270 pedras de crack, placas clonadas e a espada

Policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) impuseram ontem uma ‘baixa’ aos traficantes de drogas da comunidade Chavão, em Unamar, na região de Cabo Frio. Os PMs localizaram em uma área da mata, uma espécie de ‘esconderijo’. Os criminosos usavam dois tonéis para esconder grande quantidade de pedras de crack, material para endolação e até uma espada, que seria usada pela quadrilha para cortar os corpos de desafetos em pedaços. Os tonéis estavam enterrados.

Foram encontrados nos dois tonéis, 1.270 pedras de crack, duas placas de carros clonadas, a espada, uma balança de precisão, anotações do tráfico e farto material de endolação. Segundo os policiais, a ação ocorreu na tarde da última terça-feira durante uma forte chuva, mas ninguém foi preso. O material foi encaminhado para a 126ªDP (Cabo Frio) onde o caso foi registrado.

São Pedro - Em São Pedro da Aldeia, um homem de 22 anos foi preso com 1,5kg de pasta base de cocaína. A droga foi encontrada com ele em uma mochila na Rodovia Amaral Peixoto na altura de São Pedro da Aldeia. Os policiais do Batalhão de Cabo Frio chegaram ao suspeito através de denúncias anônimas. O rapaz foi conduzido com a droga para a 125ªDP (São Pedro da Aldeia) onde permanece preso.