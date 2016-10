05/10/2016 às 12:05h Enviado por: Leticia Lopes

Teatro Municipal recebe mostra de cinema com exibição de cinco filmes

O Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia recebe, no próximo domingo, a partir das 19h30, a mostra cinematográfica “Filmes Ociosos”. O evento é uma realização da produtora artística aldeense “Ocioso’s”. A programação inclui a exibição de cinco filmes independentes, totalizando cerca de 3 horas de sessão audiovisual. Os ingressos estão sendo vendidos na Biblioteca Municipal e na bilheteria do Teatro pelo valor de R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia e antecipado).

A classificação etária é de 18 anos. O Teatro Dr. Átila Costa fica localizado à Rua Francisco Santos Silva, s/n, no bairro Nova São Pedro. Idealizada pelo diretor e produtor cultural, Carlos Luna, a 1ª Mostra de Cinema é o primeiro evento exclusivamente audiovisual realizado pelo grupo, sendo totalmente voltado para o público adulto. De acordo com o produtor, a mostra tem como objetivo dar visibilidade às produções audiovisuais locais, preservando a memória social e a cultura imaterial do município. “O cenário cultural aldeense é, em grande parte, movimentado por produções de outras regiões, não por falta de obras e artistas, mas pela escassez de projetos locais”, disse Carlos Luna.