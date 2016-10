Dia das Crianças promete ‘agitar’ garotada na Praça Antônio Raposo

05/10/2016 às 12:00h Enviado por: administrador

Foto:





A tarde do dia 12 de outubro será de muita diversão para a garotada em Araruama. A Prefeitura Municipal estará realizando várias atividades na Praça Antônio Raposo, no Centro, de 13h às 17 horas, para comemorar o Dia das Crianças com muita alegria e confraternização.

O evento contará com recreação, brinquedos, música ao vivo e outras atrações. A data festiva é comemorada no Brasil desde 1924, tendo sido mais valorizada a partir das décadas de 50 e 60, através de iniciativas de marketing de empresas privadas.

O Dia das Crianças é também uma forma de destacar o universo infantil.