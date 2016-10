05/10/2016 às 11:50h Enviado por: administrador

Baleia morta ‘encalha’ na praia de Caravelas

>> Com dez metros de comprimento, animal estava em decomposição

No Dia Mundial dos Animais, celebrado ontem, os amantes dessas causas tiveram uma triste noticia. Uma baleia foi encontrada morta às margens da praia de Caravelas, em Armação dos Búzios. Com aproximadamente 10 metros de comprimento, o animal estava em estado de decomposição avançado.

Uma equipe da Defesa Civil esteve no local para avaliar a situação e analisar como será feita a remoção do mamífero. De acordo ainda com eles, as causas da morte ainda serão apuradas.

Até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Armação dos Búzios, não havia informado a estratégia de retirada.