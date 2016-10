Colisão e morte na estrada

05/10/2016 às 11:50h Enviado por: administrador

Foto: Veículo dirigido por Carlos Eduardo ficou completamente destruído na colisão na BR-101, em Macaé.





Um acidente envolvendo dois carros e dois caminhões na altura do quilômetro 176,5 da Rodovia BR-101, em Macaé, provocou a morte do servidor público do Estado Carlos Eduardo Ramalho Sant’Anna, de 37 anos, filho de Carlos Santana, ex-secretário de Obras de Cabo Frio, na manhã de ontem.



A vítima dirigia um dos veículos envolvidos na colisão, um Ford Fusion, e morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o carro colidiu contra um caminhão e, em seguida, outro caminhão colidiu na traseira de um segundo carro um Fiesta. Quatro pessoas que estavam nos outros veículos escaparam ilesas.

Após o acidente, equipes de socorro da concessionária Autopista Fluminense foram acionadas. Carlos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Durante a manhã, as equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal trabalharam na remoção dos veículos e liberação total da via. A empresa informou que o congestionamento no sentido Espírito Santo chegou a 12 quilômetros, e a quatro quilômetros no sentido Niterói.

O corpo de Carlos Eduardo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, mas deve chegar apena hoje a Cabo Frio, onde morava, para sepultamento.