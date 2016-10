Casa de Cultura recebe nova mostra de artes plásticas no próximo sábado

04/10/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Pinturas do artista plástico Roger Vianna retratam paisagens de montanhas, marinhas e igrejas Foto: Divulgação

Paisagens de montanhas e marinhas, casarios e igrejas em cores suaves e precisas em óleo sobre tela e em aquarelas no acrílico estão presentes na obra do artista plástico impressionista Roger Vianna, que estará em exposição em Araruama, a partir do próximo sábado, na Casa de Cultura José Geraldo Caú.



Roger Vianna é natural de Cabo Frio e iniciou suas atividades aos oito anos desenhando com lápis de cor. Ainda na adolescência, mudou-se para Barra de São João, onde se dedicou com maior afinco à pintura. Participou de diversas exposições e, atualmente, se dedica em tempo integral às artes plásticas. Suas belas pinturas já receberam mais de cem premiações.

Roger é membro da Academia de Letras e Artes da Região dos Lagos (Aleart) e ministra aulas de pintura em seu atelier em Barra de São João. Participa dos Encontros de Pintores Paisagistas Brasileiros, com Pintura ao ar livre, desde 2013, no Rio de Janeiro, Paraty, Ilha Grande, Camburi, Piracicaba e Região dos Lagos.

A exposição ficará em cartaz até 30 de outubro, podendo ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. A Casa de Cultura fica na Alameda Manoel Bragança, 148, Centro. A entrada é franca.