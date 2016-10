Oficina de formação de preço é oferecida na Casa do Empreendedor.

04/10/2016 às 12:00h Enviado por: Laryssa Moura

As oficinas acontecerão nas próximas quinta e sexta-feira Foto: Divulgação

Com apoio da Prefeitura de Araruama, o Sebrae-RJ promove a Oficina Formação de Preço de Venda nos dias 6 e 7 de outubro, na Casa do Empreendedor. O curso tem como objetivo apresentar informações básicas sobre a formação do preço de venda de produtos e serviços, garantindo a competitividade e lucratividade das empresas.







Durante as oficinas, os participantes receberão informações sobre elementos de formação de preço de venda, custos e despesas fixas e variáveis, além de formação do preço de venda. Podem participar empreendedores, empresários formais e informais, potenciais empresários e profissionais liberais.





As inscrições custam R$ 60 e podem ser feitas na Casa do Empreendedor, que fica na Rua Ari Parreira, 51, Centro, Araruama.





Mais informações podem ser obtidas através do telefone (22) 2643-0805 ou pelo e-mail regiaobaixadalitoraea@sebraerj.com.br.