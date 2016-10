Eleições estão indefinidas

04/10/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Alexandre Martins é considerado eleito em Búzios pelo TSE, mas Dr. André aguarda recurso Foto: Divulgação

Apesar de em nenhuma delas estar prevista a realização de 2º turno, por conta de não terem mais de 200 mil eleitores, cinco cidades da Região dos Lagos ainda não tiveram seus candidatos a prefeitos oficialmente eleitos no pleito de domingo. Isso porque os candidatos que obtiveram a maior votação, tiveram o registro de suas candidaturas impugnadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aguardam julgamento de recursos para saberem se terão seus votos validados.

Em Búzios, o TSE considera eleito Alexandre Martins (PRB), com 4.738 votos. No entanto, o candidato Dr. André (PMDB), que obteve 7.772 votos, pode ser declarado vencedor, se conseguir reverter sua impugnação. O peemedebista alega que já conseguiu esse recurso, mas que o site do TSE ainda não foi atualizado.



Em Arraial do Cabo, Renatinho Viana (PRB) teve 10.677 votos, mas para o TSE o eleito foi o candidato José Bonifácio (PDT), que recebeu 2.170 votos.

Em Cabo Frio, Marquinho Mendes (PMDB) somou 44.161 votos, mas como sua candidatura consta como indeferida, Dr. Adriano (Rede), com 23.287 votos, aparece como eleito. Em Iguaba, Grasiella (PP) contabilizou 7.760 votos, mas por aguardar recurso, a vitória por enquanto foi de Hugo Canellas (PSB), que recebeu 4.832 votos.

Já em Rio das Ostras, Deucimar (PRP), com 10.503 votos, é considerado eleito, enquanto não é julgado o recurso do candidato Carlos Augusto (PMDB), que obteve 28.046 votos.

O TSE informou que não há data para os julgamentos. As situações deverão ser resolvidas até o dia 19 de dezembro.