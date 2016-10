Onde está o MC Livinho?

02/10/2016 às 12:35h Enviado por: Rennan Rebello

A ausência do cantor frustrou o grande público que esteve na boate para acompanhar o evento Foto: Divulgação





Representantes de casa noturna e fãs vivem noite de transtornos por falta de artista a show





Impulsionado pelo sucesso em São Paulo, MC Livinho ostenta uma agenda repleta de shows pelo país. Mas na noite de sexta-feira, sua falta a uma apresentação marcada em uma boate em Cabo Frio, sem nenhum comunicado prévio, provocou irritação no público e transtornos aos organizadores que tiveram que devolver dinheiro a pessoas que reclamaram da ausência.

O não comparecimento do cantor frustrou cerca de 1 mil pessoas que estavam no local. A apresentação constava na agenda semanal do cantor nas redes sociais. Como parte da estratégia de divulgação, os produtores enviaram um vídeo promocional do artista para os produtores.

Os organizadores do evento informaram que a pedido do representante do cantor, um cachê de R$ 42 mil foi pago antecipadamente e que um contrato foi assinado. Mas até o fim da tarde de ontem, nem Livinho ou representantes de sua equipe haviam se pronunciado sobre a ausência.

Os responsáveis pelo evento garantiram ainda que uma parte das pessoas presente na casa recebeu o dinheiro da entrada na hora de deixar o evento e que uma reunião será realizada para definir como será o ressarcimento das outras pessoas que se sentiram “enganadas”. MC Livinho é o nome artístico de Oliver Decesary Santos. Paulistano de 21 anos, ele é conhecido como cantor de “funk ousadia”, que mistura humor com erotismo e ostentação. Entre os sucessos dele, estão “Tudo de bom” e “Cheia de marra”.