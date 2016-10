Tállia está de malas prontas para São Paulo

02/10/2016 às 13:43h Enviado por: Rennan Rebello

Moradora de Saquarema foi contratada por produtora paulista Foto: Divulgação

Do coração de Saquarema, uma estrela pop em ascensão. Com dedicação, talento de sobra e uma dose de sorte, a moradora de Bacaxá, Nattália Alexandrino, de 20 anos, está prestes a atingir 50 mil visualizações no Youtube com seu clipe “Pra Causar”, publicado há menos de uma semana.





Com o nome artístico Tállia, a cantora e estudante de Publicidade e Propaganda, nascida em Fortaleza, se diz ao mesmo tempo surpresa e feliz com a repercussão na internet. O sucesso já lhe rendeu um contrato com a KL Produtora e uma mudança de vida importante: vai morar em São Paulo para se dedicar integralmente à carreira.





“Em uma semana que fiquei na produtora, percebi que o ritmo está bastante acelerado. Tenho projetos de músicas novas, clipes, parcerias com outros cantores e provavelmente um projeto em grupo. Daqui a seis meses, o plano é já estar fazendo shows”, conta a jovem, empolgada. No clipe, a menina do cabelo rosa e look ousado canta e dança, ao lado de duas dançarinas, um hit que em pouco tempo já fica na cabeça de quem escuta. “Quero ver aguentar o talento dessa fera. Desce, sobe, devagar. Ela sabe fazer você pirar”, diz um trecho da canção. O estilo pop-funk é inspirado em celebridades internacionais, como Britney Spears, Lady Gaga e Katy Perry. “Como compositora, me inspiro em artistas como Megh Stock, Gilberto Gil que, mesmo não sendo do segmento pop, englobam muita coisa. O lance é saber usar um pouco de tudo”, conta. O talento foi descoberto aos 15 anos, quando foi convidada para ser vocalista de uma banda, a 37NF, ao cantar pela primeira vez na aula de teatro. “Desde então, me apaixonei por cantar e coloquei como o meu plano A. Sempre fui muito ligada aos estudos também, então procurei conciliar ao máximo as duas coisas”, comentou. Mas chegar aos 50 mil “views” no Youtube não foi nada fácil, apesar da repercussão imediata. “A música estava pronta há dois meses, esperando para ser lançada. Eu tinha intenção de lançá-la com um clipe, mas não tinha condições para custear um. Então, comecei a vender lingeries para juntar dinheiro, assim como fiz no lançamento da minha primeira música “Sai fora”, quando vendi bijuterias. Essa segunda foi produzida pelo DJ Lucas Ebone, que conheci pela internet e me ajuda bastante. Esperei um tempo para ver se conseguia fazer o clipe, até que fui surpreendida pelo contrato da produtora”, contou.





De malas prontas para São Paulo, Tállia está animada, mas sabe que sentirá saudades do tempo que morou no bairro Bacaxá. “Com certeza, sentirei muita falta da minha família, ainda mais agora com o nascimento da minha sobrinha, já estou super apegada à ela. Sou apaixonada pelo Rio”, completa. O clipe “Pra Causar” pode ser assistido no link (www.youtube.com/watch?v= hTzBGMj46nU).