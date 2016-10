Luto forçado em Cláudio Ribeiro

01/10/2016 às 12:15h Enviado por: Samuel Castro

Segundo moradores, homens ligados ao tráfico de drogas pararam o veículo e o incendiaram Foto: Divulgação

A morte de um homem acusado de tráfico provocou uma imposição de ação de ‘luto’ a moradores e comerciantes na comunidade Cláudio Ribeiro, no bairro da Âncora, em Rio das Ostras, na última quinta-feira. Eles também tiveram ordem do tráfico de ‘toque de recolher’ por causa da morte de um suposto homem ligado à venda de drogas.



Uma van foi incendiada por dois criminosos na região do Palmital, comunidade vizinha, após um suspeito de tráfico ter sido morto durante operação conjunta de policiais militares e equipes da 128ªDP (Rio das Ostras) em represália ao tráfico de drogas, na última quinta-feira.

Na ação da polícia, quatro suspeitos foram presos com mais de 3,5 quilos de cocaína, além de uma pistola 9 mm e um carregador municiado. As vans do Sub Sistema de Transporte Urbano foram proibidas de circular pela região na tarde de ontem e o clima era de medo pela população. Dois acusados de incendiarem a van foram presos.

A delegada Juliana Rattes, titular da 128ª DP (Rio das Ostras), contou que os suspeitos de terem ateado fogo no veículo foram indiciados e autuados por tráfico de drogas e associação. Eles permanecem presos e serão transferidos para o presídio de segurança máxima de Bangu, na zona Oeste do Rio de Janeiro.