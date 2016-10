Secretaria coordena ação para a retirada de construções ilegais

01/10/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Na ocasião, foi concedido o prazo de 15 dias para a saída das pessoas que fizeram as construções Foto: Divulgação

Membros da Secretaria de Meio Ambiente de de Cabo Frio, da Coordenadoria de Assuntos Fundiários, da Unidade de Policiamento Ambiental (Upam) e do Instituto Estadual de Ambiente (Inea) fizeram uma operação no Parque Natural Municipal do Mico Leão Dourado e na Área de Proteção Ambiental da Bacia São João, no município, visando a futura ação demolitória nos locais.



Na ocasião, foi concedido o prazo de 15 dias para a saída voluntária dos invasores mediante intimação. Caso eles não saiam, serão autuados por prática de crimes ambientais e parcelamento irregular do solo. A operação contou com a participação de vários agentes ligados aos órgãos ambientais.

O Parque Natural Municipal do Mico Leão Dourado, fica localizado no 2º Distrito de Cabo Frio. O parque é uma unidade de proteção integral que tem por objetivo a defesa dos últimos remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica em Tamoios.

O local é área de proteção ambiental, destinado à Educação Ambiental e ao Turismo Ecológico.