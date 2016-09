Governo municipal cede espaço para funcionamento da Fiperj

30/09/2016 às 12:00h Enviado por: Laryssa Moura

O órgão estava sem sede própria há algum tempo devido à falta de pagamento do aluguel pelo Estado Foto: Divulgação

A Secretaria do Meio Ambiente e Postura de Cabo Frio, em apoio a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (fiperj), cedeu uma sala no prédio da Fiscalização de Postura para a nova sede da Fundação na Região dos Lagos. O órgão estava sem sede própria devido à falta de pagamento do aluguel pelo Estado.





A Fiperj tem a missão de promover o desenvolvimento sustentável da agricultura e pesca fluminense, gerando e difundindo informações e tecnologia, articulando e consolidando políticas públicas para o setor em benefício da sociedade.





Segundo o Secretário de Meio Ambiente, Jailton Dias Nogueira Junior, é de suma importância para a Região dos Lagos a permanência da Fundação na cidade. “A Fundação é essencial para a pesca de Cabo Frio. A Fiperj faz todo levantamento de peixe por meio de estatística. A Secretaria de Meio Ambiente e Postura por meio da Prefeitura apoia todos os órgãos ambientais. Mediante toda crise, procuramos somar forças, fazendo de Cabo Frio um exemplo de parceria com órgãos estaduais sediados no Município”, disse Jailton.





A Fiperj promove vários cursos para o setor pesqueiro.