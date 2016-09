Aulas após ‘luto’ forçado

29/09/2016 às 12:40h Enviado por: Laryssa Moura

Os policiais da delegacia de São Pedro da Aldeia instauraram inquérito para apurar as mortes Foto: Divulgação

Cinco dias após as mortes dos irmãos Vagner Xarifa dos Santos, de 18 anos, e Iago Xarifa Rosa, de 15 anos, estudantes das Escolas Municipais Professora Dulcinda Jotta Mendes e Aurelino Martins dos Santos, nos bairros São João e Colina, respectivamente, em São Pedro da Aldeia, retomaram as aulas na manhã de ontem. As escolas teriam ficado sem aulas a partir de segunda-feira, em uma espécie de ‘luto forçado’ imposto por traficantes da região.



As atividades foram interrompidas, mesmo com a intensificação do patrulhamento escolar feito por equipes do 25ºBPM (Cabo Frio). Os jovens foram encontrados mortos com marcas de tiro no bairro em Vinhanteiro, naquela região, no último sábado. Eles haviam saído de casa, na sexta-feira (24) à noite, para jogar fliperama, perto de uma escola, a cerca de 2 quilômetros da residência onde moravam.

Achando que eles eram integrantes de uma quadrilha de traficantes rival, criminosos teriam obrigado as vítimas a embarcarem em um Gol preto, de placa desconhecida. No dia seguinte, aos jovens foram encontradas mortas.

Quem tiver qualquer informação que possa levar a polícia a esclarecer o caso deve entrar em contato com a 125ª DP (São Pedro da Aldeia) nos telefones (22) 2625-5919, (22) 2621-8806, ou o Disque Denúncia - (21) 2253-1177. A Polícia Civil dispõe do canal “delegacia on line” onde também é possível fazer denúncias sem se identificar.