Polícia Militar encontra tonel com muitas drogas

29/09/2016 às 12:20h Enviado por: Samuel Castro

O homem preso indicou o local onde estava o tonel com as drogas Foto: Divulgação

Policiais Militares do 25º BPM (Cabo Frio) encontraram um tonel enterrado com 1.050 cápsulas de cocaína, 862 tabletes de maconha e 66 pedras de crak no bairro da Rasa, em armação dos Búzios.

A apreensão aconteceu após uma denúncia anônima sobre a venda de drogas no local. Após ser flagrado pelos policiais na Rua 33, um homem de 22 anos confessou que nos fundos de uma residência, o material estava enterrado. Ele foi encaminhado para a 127ªDP (Armação dos Búzios) e autuado por tráfico de drogas.

Cabo Frio - Uma mulher foi presa após tentar roubar uma loja na Travessa José Antônio Sampaio, no Centro de Cabo Frio, na manhã de ontem.

Um grupo de vendedores imobilizou a acusada até a chega de guardas municipais. O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio).