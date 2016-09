Estudante da rede consegue uma vaga para final de concurso internacional

28/09/2016 às 15:00h Enviado por: Samuel Castro

Jéssica acha que o estudante é protagonista do futuro e precisa assumir deveres como cidadão Foto: Divulgação

A estudante Jéssica Martins da Cruz, da rede estadual de ensino de Cabo Frio, foi selecionada para a fase final do Parlamento Juvenil do Mercosul. Entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro, ela passará por um processo eleitoral, no qual o público vai eleger o melhor projeto autoral. Durante este período, a estudante poderá promover sua candidatura por meio de vídeos e postagens em suas redes sociais, utilizando a hashtag #EleiçãoPJMBrasil2016.



Representante de Cabo Frio, Jéssica, que cursa a 2ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Miguel Couto, ficou sabendo da iniciativa por meio de uma colega de classe que participa da edição estadual do Parlamento Juvenil.

O projeto da estudante, que se inscreveu as vésperas do encerramento das inscrições, institui a criação da disciplina de Cidadania na grade curricular.

O que incentivou Jéssica, de 16 anos, a defender o tema foi a percepção de que o jovem brasileiro, hoje, não atua como agente atuante na sociedade. De acordo com a aluna, o objetivo principal do projeto é conscientizar o estudante de que ele é o protagonista do futuro e precisa assumir os seus deveres como cidadão.