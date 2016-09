Casal executado na frente dos filhos

28/09/2016 às 12:20h Enviado por: Samuel Castro

A Delegacia de Araruama ficará responsável pela investigação dos três casos de homicídios Foto: Divulgação

A vida começou difícil para duas crianças de 3 e 6 anos de idade que presenciaram a morte dos pais, no início da noite de segunda-feira, na Estrada de Monte Belo, em Araruama. Os dois estavam com o casal de motoqueiros Marcelo Moreira Lemos, de 31 anos, e Aline de Souza Barbosa, de 22, que foram abordados por dois homens em outra moto e armados com pistolas. O casal foi executado com tiros no rosto e as crianças poupadas.



Socorridas por populares, elas foram encaminhadas inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, depois ao Conselho Tutelar de Araruama. As duas ficarão em um abrigo até que o órgão defina se algum familiar poderá ficar com a guarda das crianças. O caso será investigado por policiais da 118ª DP (Araruama).

Os moradores informaram inicialmente à polícia que o casal era de São Pedro da Aldeia (bairro Rua do Fogo) e havia se mudado há pouco tempo para Araruama. Após a perícia de local, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Araruama. Quem tiver informações sobre os criminosos, deve ligar para o telefone da delegacia (22) 2643-0190 ou o Disque-denúncia (21) 2253-1177. Não é preciso se identificar.

Outro crime - O outro crime aconteceu no bairro Quinze de Novembro. Eliete da Silva, de 40 anos, foi encontrada morta com tiros no rosto. Seu corpo foi levado para o IML de Araruama e o caso registrado na delegacia da cidade.