Quiosque pega fogo na feirinha da Praia do Forte

27/09/2016 às 12:45h Enviado por: Samuel Castro

Bombeiros foram acionados e acreditam que houve pane elétrica Foto: Divulgação

Um quiosque da Praça da Cidadania, onde funciona a feirinha de Cabo Frio, na Praia do Forte, pegou fogo na manhã de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes foram encaminhados ao local, por volta das 9h45, para controlar as chamas.



Ainda de acordo com os bombeiros, a suspeita é de que o fogo tenha começado na parte elétrica, já que o foco do incêndio se concentrou em uma fritadeira elétrica. Não havia ninguém no local e ninguém ficou ferido. Ainda não há informações sobre os prejuízos causados ao estabelecimento.