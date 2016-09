Irmãos mortos no Vinhateiro

26/09/2016 às 12:15h Enviado por: Samuel Castro

Vagner Foto: Divulgação Iago Foto: Divulgação

Dois jovens foram encontrados mortos no último sábado, em Vassourinha, no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia. Os irmãos Vagner Xarifa dos Santos, de 18 anos, e Iago Xarifa Rosa, de 15, moravam na localidade conhecida como Colina, que seria dominada por traficantes do Comando Vermelho. Segundo depoimentos de parentes à polícia, eles saíram na sexta-feira à noite para jogar fliperama a cerca de dois quilômetros de casa, num lugar dominado pela facção rival, Terceiro Comando, mas no mesmo bairro.



Parentes contaram ainda que criminosos teriam obrigado os jovens a saírem do local e embarcarem em um Gol preto, de placa desconhecida. No dia seguinte, os dois foram encontrados mortos a tiros. Disseram também que os dois frequentavam uma igreja evangélica no bairro onde morava, e não eram envolvidos com atividades ilícitas, uso de drogas ou possuíam algum tipo de dívida ou inimigos. Eles não tinham nenhuma passagem pela polícia.

Testemunhas não souberam informar quem teria cometido o crime, mas disseram que traficantes do Terceiro Comando estariam circulando pela localidade dominada pelo Comando Vermelho, e o simples fato de residir nesse local já justificaria a morte de qualquer pessoa.

Quem tiver informações sobre o caso pode entrar em contato com a 125ª DP, de São Pedro da Aldeia, nos telefones (22) 2625-5919 ou (22) 2621-8806. O telefone do Disque Denúncia é (21) 2253-1177.