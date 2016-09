26/09/2016 às 12:35h Enviado por: Dayse Alvarenga

Foto: Divulgação

Um rapaz de 25 anos foi preso por porte ilegal de arma e munições, na madrugada de ontem, em Araruama. De acordo com informações do 25º BPM, a polícia fazia uma operação de combate a roubos na região, quando abordou o veículo do suspeito.





Dentro do carro foram encontradas duas pistolas (calibres 40 e 45), carregadores das armas e mais de 400 munições de calibres diversos. Foi detido e encaminhado para a 118ª DP (Araruama), onde ficou autuado por porte de arma.