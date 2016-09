Motoristas recebem desenhos de crianças com dicas de trânsito

25/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Motoristas vão receber desenhos sobre trânsito feitos por crianças na Praça do Pedágio hoje Foto: Divulgação

Quem passar pela praça de pedágio da CCR ViaLagos receberá desenhos feitos por alunos da rede municipal de ensino das cidades participantes do Caminhos para a Cidadania, programa do Instituto CCR realizado pela Concessionária em seis cidades da Região dos Lagos. A ação faz parte da programação da CCR ViaLagos durante a Semana Nacional do Trânsito e visa disseminar conceitos de segurança e cidadania no trânsito, sensibilizando os motoristas e permitindo que as crianças coloquem em prática os conhecimentos aprendidos em sala de aula durante o ano letivo.



Quem desejar, pode responder à criança, contribuindo assim para o processo de orientação para a cidadania desses futuros motoristas. Basta enviar mensagem para caminhos.cidadania@institutoccr.com.br. Todas as respostas serão entregues pela CCR ViaLagos às escolas e chegarão aos seus autores.

Em parceria com as Secretarias Municipais de Educação de Rio Bonito, Saquarema, Araruama, Iguaba, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, Caminhos para a Cidadania atende, na área de abrangência da ViaLagos, a 14.550 mil alunos e 400 professores de escolas municipais com aulas regulares de Educação no Trânsito e Meio Ambiente, integrando esses temas às disciplinas curriculares.

O programa tem material didático exclusivo, com livros para alunos e educadores, e atividades complementares, como peças teatrais, blitz e campanhas educativas. Com lições de trânsito, cidadania e meio ambiente durante todo o ano, as crianças atendidas pelo programa têm a oportunidade de reforçar e multiplicar nas suas famílias e nas comunidades, os conceitos aprendidos em sala de aula.