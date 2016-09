Dois mortos em confronto

25/09/2016 às 12:30h Enviado por: Samuel Castro

Com os acusados, a PM encontrou uma mochila com armas, maconha e uma quantia em dinheiro Foto: Divulgação

Dois homens morreram, sendo um maior e outro menor de idade após uma intensa troca de tiros com a Polícia Militar em Saquarema, na última sexta-feira. Um terceiro rapaz foi preso, de acordo com agentes do 25º BPM (Saquarema). Segundo a PM, a equipe recebeu uma denúncia anônima sobre a presença de traficantes no bairro Aterrado, na Rua Áureo Vignoli de Carvalho, onde, de dentro de um matagal, o trio atirou contra os policiais militares que revidaram.

A PM informou ainda que, com os homens, foram encontrados revólveres, espingardas, uma mochila contendo 27 trouxinhas de maconha e uma certa quantidade em dinheiro. Dois não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já o terceiro suspeito foi detido com um rádio transmissor e encaminhado para a 124ª DP (Saquarema), onde foi autuado por associação ao tráfico.



Araruama - Também, na noite de sexta-feira, situação semelhante aconteceu na Rua Almirante Tamandaré, em Araruama. Segundo informações do 25º BPM, uma equipe de agentes do batalhão foi recebida a tiros na localidade. Após o confronto, dois homens conseguiram fugir e dois menores foram apreendidos. Os adolescentes, de 16 e 17 anos, estavam com uma mochila, na qual foram encontrados uma pistola, 10 munições e um carregador. O material e os adolescentes foram levados para a 118ª DP (Araruama).