Tráfico enterrava drogas

24/09/2016 às 14:00h Enviado por: Samuel Castro

Os policiais militares acharam as buchas de maconha enterradas num terreno em Tamoios Foto: Divulgação

Policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) encontraram enterrados em um terreno da região de Tamoios, em Cabo Frio, um tonel com 108 buchas de maconha, material para embalar drogas e duas placas de carro iguais. Segunda a PM, eles receberam uma denúncia anônima de que um rapaz estaria guardando drogas para os chefes do tráfico na localidade. Um homem de 39 anos foi preso na Rua um e o caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio).



Araruama - Um casal foi preso por policiais do 25º BPM (Araruama) com farta quantidade de drogas dentro de um ônibus intermunicipal, na madrugada da última quinta-feira, em Praia Seca, na região de Araruama.

Os PMs montaram a operação após receberem informações de que uma mulher estaria trazendo drogas do Rio para Araruama, em um ônibus intermunicipal, e entregaria a carga a um suspeito em Praia Seca. Na abordagem, eles encontraram 186 tabletes de maconha, 35 cápsulas de cocaína e outros 20 sacolés da mesma droga. Em seguida, a equipe levou a mulher, de 42 anos, até o homem, de 27, que receberia a droga, e que também foi detido. Ambos foram levados para a 118ª DP (Araruama) onde ficaram presos por tráfico e associação para o tráfico Também em Araruama, quatro pescadores foram detidos por utilizar redes de pescas durante o período de defeso da Lagoa de Araruama, entre à tarde da última quarta-feira e a madrugada de quinta-feira. As pessoas foram autuadas por crime ambiental.