Município organiza campanha de reajuste em cartões de vacinas

24/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Crianças entre seus meses e cinco anos que não completaram esquema devem ser vacinadas Foto: Divulgação

A partir deste sábado, São Pedro da Aldeia realizará a campanha de multivacinação para reorganizar o cartão vacinal de crianças e adolescentes. Pela primeira vez, a campanha incluirá todas as quatorze vacinas disponíveis na rede para crianças entre 0 a 5 anos, e adolescentes de 9 a 15 anos, incluindo HPV para as meninas.

Crianças entre seis meses e cinco anos que ainda não tenham completado o esquema vacinal para prevenção a Poliomielite também devem ser imunizadas. A campanha vai até o dia 30 de setembro nas unidades de saúde aldeense, de 8h às 17h. O primeiro dia de vacinação acontecerá no Dia D da campanha nacional. Crianças e adolescentes poderão ser imunizados contra Hepatite A, VIP, Meningocócica C, Rotavírus, HPV, Pneumo 10, Febre amarela, Varicela, Pentavalente, Tetraviral, Dupla adulto, DTP, Tríplice viral e VOP (poliomielite).

De acordo com a Subsecretaria de Atenção Básica de São Pedro da Aldeia, quem estiver com o cartão vacinal em dia para as doses oferecidas pela rede não deve encaminhar crianças e adolescentes aos postos.