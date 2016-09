Inscrições para casamento gratuito vão até o final do mês no município

21/09/2016 às 12:40h Enviado por: Samuel Castro

Os casais interessados devem procurar os Centros de Assistência Social situados no município Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o terceiro Casamento Comunitário de São Pedro da Aldeia, realizado pela Prefeitura da cidade. Os casais interessados devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência até o próximo dia 30 de setembro. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. A previsão é que o matrimônio seja realizado gratuitamente em 2017.



De acordo com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ester Chumbinho, a iniciativa é mais uma conquista, fruto das políticas públicas desenvolvidas no município.

“É com muita alegria e orgulho que abrimos as inscrições para mais um Casamento Comunitário na nossa cidade. Já oficializamos gratuitamente, numa cerimônia civil, a união de 48 casais, sendo 22 em 2015 e 26 em 2016. A Secretaria de Assistência Social acompanha os noivos e suas histórias desde a inscrição até o dia do casamento”, afirmou Ester.

Informações podem ser obtidas nos CRAS localizados em Alecrim, Balneário, Morro dos Milagres, Porto da Aldeia, Rua do Fogo e São João.