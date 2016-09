Maníaco consegue fugir

21/09/2016 às 12:20h Enviado por: Samuel Castro

Quem tiver informações sobre Raimundo Linhares deve entrar em contato com as autoridades Foto: Divulgação

Por Sérgio Soares e Laryssa Moura



Apontado como autor de estupros e assaltos em série em Araruama e na Barra da Tijuca, área nobre da capital fluminense, Raimundo Linhares Gomes, de 34 anos, ficou apenas 19 dias atrás das grades. Localizado pela polícia na Bahia no dia 28 de agosto do mês passado, ele conseguiu fugir do presídio Nilton Gonçalves, na capital baiana, onde estava custodiado, no último dia 16.



Raimundo é apontado como autor de diversos roubos e estupros em investigações conjuntas realizadas por policiais da 118ª DP (Araruama) e da 16ª (Barra da Tijuca). Segundo a polícia, invadia mansões entrando pelas matas ao fundo dos condomínios, amarrava os moradores e estuprava as mulheres na frente dos familiares, demonstrando um comportamento frio e repugnante.

Em três dias, foram contabilizadas nove vítimas de roubo e quatro mulheres vítimas de estupro, sendo que nestas investigações, Raimundo já foi identificado como autor dos crimes. Ele ainda é suspeito em outros cinco casos.

O delegado Luiz Henrique Pereira Marques, da 118ªDP (Araruama), relatou que Raimundo agiu durante algum tempo na cidade, como integrante de uma quadrilha que planejava roubos no município. A partir das investigações, o grupo começou a ser desarticulado no ano passado. Quem tiver informações, pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelos telefones (21) 2334-8823 ou (21) 2334-8835 ou o Disque-denúncia (21) 2253-1177.