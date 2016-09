Idoso é encontrado morto

20/09/2016 às 12:30h Enviado por: Samuel Castro

Policiais de Araruama estão com imagens de câmeras de segurança para ajudar na investigação Foto: Divulgação

Um homem foi morto a pedradas em Praia Seca, distrito de Araruama, na madrugada de ontem. Identificado como Francisco Lopes, de 60 anos, ele foi encontrado pela equipe do 25º BPM (Cabo Frio) na RJ-102, que liga Araruama a Arraial do Cabo, após uma denúncia anônima de onde estaria um corpo.



A vítima foi encontrada com muitos ferimentos e já sem vida. Não há suspeitos do crime e nem o que poderia ter levado Francisco à morte. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama e o caso foi registrado na 118ª DP (Araruama). Policiais da distrital já estão com imagens de câmeras de segurança, próximas ao local do crime, que poderão ajudar na identificação dos autores do crime.

Armação dos Búzios - Um rapaz de 27 anos foi vítima de tentativa de homicídio no último domingo. Em depoimento à polícia, ele contou que estava em um bar quando dois homens em uma moto passaram atirando e ele foi atingido por quatro disparos.

Ao prestar queixa, os policiais puxaram a sua ficha criminal e constataram que havia mandado de prisão em aberto por crime de tráfico de drogas contra ele.

O rapaz foi levado para o hospital municipal, onde passou por exames e foi medicado. O seu estado de saúde é estável e ele não corre risco de morte. Após receber alta, ele será encaminhado para a 127ª DP (Armação dos Búzios).