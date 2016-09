Jovens são flagrados com drogas em ações da PM

19/09/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

Um homem foi preso e um adolescente apreendido durante ações de policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) em diferentes bairros de Cabo Frio, entre a tarde e a noite de sábado. Em Guarani, um menor, de 15 anos, foi flagrado com drogas pelos PMs, na Rua Djalma de Azevedo. Os militares realizavam patrulhamento de rotina quando o rapaz tentou se esconder e se desfazer de uma sacola. Com o adolescente, os agentes apreenderam 82 pinos de cocaína, 82 pedras de crack e R$185 em espécie.



Já Jony Peterson da Conceição de Oliveira, 22, foi capturado pelos policiais na Reserva do Peró. Os PMs contaram que foram até a Rua 9 verificar uma denúncia que informava a localização do gerente do tráfico da localidade. No endereço, eles encontraram Jony Peterson no interior de uma casa com 107 pinos de cocaína e seis munições de escopeta calibre 12. No momento em que prendiam o acusado, criminosos atiraram contra o imóvel. Houve confronto, mas ninguém ficou ferido. De acordo a polícia, Jony é suspeito de ser o responsável por homicídios cometidos na região. Os casos foram registrados na 126ªDP (Cabo Frio).