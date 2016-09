Marinha retoma buscas por piloto e caça utilizando aparelho sofisticado

17/09/2016 às 12:50h Enviado por: Samuel Castro

Uma foto feita do caça AF-1 Skyhawk dias antes de a aeronave cair no mar de Saquarema Foto: Divulgação

A Marinha retomou, na manhã de ontem, as buscas pelo piloto desaparecido e vestígios do caça AF-1 Skyhawk que caíram no mar de Saquarema no último dia 26 de julho, após um acidente aéreo durante um treinamento de ataque a alvos de superfície. Os trabalhos foram interrompidos há uma semana, tempo que a corporação militar aguardou a chegada de um magnetômetro, novo equipamento que irá ampliar o trabalho das equipes ajudando na identificação de peças metálicas.

Desde o dia 3 deste mês, os militares estavam passando por um treinamento para utilizar o instrumento, que é baseado em um tipo de sensor, que converte o campo magnético em um sinal elétrico. Com o magnetômetro, a Marinha espera varrer o litoral de Saquarema e as adjacências de Maricá e Arraial do Cabo para tentar encontrar algum sinal dos equipamentos do caça.



O acidente - Aconteceu durante um treinamento padrão de ataque a alvos de superfície. Dois modelos idênticos do caça, que é modernizado, se chocaram no ar. O outro caça conseguiu voltar para a base, em São Pedro da Aldeia. Segundo a Marinha, o piloto deste caça conseguiu ver o outro “cair de barriga” na água.