Ex-vereador é preso por tráfico

16/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Outras oito pressoas foram presas durante megaoperação deflagrada por policiais da 119ªDP (Araruama), na manhã de ontem Foto: Divulgação

Por Sérgio Soares e Laryssa Moura

Nove pessoas foram presas - entre elas um ex-vereador de Iguaba Grande e um comerciante - acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas na Favela do Corte, em Araruama, na manhã de ontem.



Após nove meses de investigações, policiais da 118ªDP (Araruama) deflagraram a segunda fase da operação “Tyrfing”, cujo objetivo era cumprir 20 mandados de prisão e outros de busca e apreensão contra integrantes da quadrilha que era considerada uma das mais violentas da Região dos Lagos. Além do tráfico de drogas, os criminosos são apontados como responsáveis por roubos e vários homicídios no município.

Acusado de financiar a compra de drogas para o bando, o ex-vereador Fábio da Silva Florença, que exerceu o mandato em Iguaba Grande de 2008 a 2015, foi preso em casa, onde os agentes encontraram cerca de R$ 9 mil em espécie e um veículo com indícios de adulteração.

Durante a megaoperação, que contou com o apoio de 40 policiais de diferentes delegacias do interior fluminense, também foram presos: Gislaine Carolina Ingrid Rodrigues dos Santos, Diego de Paula Nogueira, Jonathan de Paula Nogueira, Joelson Santos de Oliveira, Alexandre Trajano da Silva, Elcio Oliveira Barbosa, Cristiano Rodrigues Humberlino, Bárbara Barbosa Cunha. Outros cinco acusados não foram localizados e já são considerados foragidos da Justiça.

Em março desse ano, os agentes prenderam Lucas Gomes Batista, 22, por roubo e homicídio. Ele e o irmão, Maurício dos Santos Gomes, de 34, lideravam o tráfico na Favela do Corte. Maurício foi preso em maio, em Itaboraí, em cumprimento a um mandado de prisão pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e aborto.

