CCR realiza treinamento de programa educacional para professores da região

16/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A Concessionária CCR ViaLagos, em parceria com as Secretarias de Educação de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio realiza, durante este mês o último treinamento do ano letivo, em Educação no Trânsito e Meio Ambiente, para os educadores participantes do Programa Caminhos para a Cidadania, do Instituto CCR.



Até o dia 26, mais de 400 professores de 177 escolas da rede pública das seis cidades participarão do treinamento (programação abaixo), para aplicação dos temas segurança de trânsito, preservação ambiental e cidadania, nas salas de aula do 4º e 5º anos. Ao longo do ano, os professores recebem orientações, que abordam técnicas de ensino do conteúdo do Programa, além de dinâmicas que estimulam o desenvolvimento de atividades lúdicas com os alunos.

Caminhos para a Cidadania oferece às crianças aulas regulares de Educação no Trânsito e Meio Ambiente, integrando esses temas às disciplinas curriculares. Tem um material didático exclusivo, com livros para alunos e educadores, e atividades complementares, como peças teatrais, blitz e campanhas educativas.