Tráfico leva ‘preju’ de R$ 200 mil

15/09/2016 às 12:20h Enviado por: Samuel Castro

Milhares de sacolés de cocaína e treze quilos de pasta base foram encontrados na residência Foto: Divulgação

Por Sérgio Soares e Laryssa Moura

Policiais Militares do 25ºBPM (Cabo Frio) deram um ‘prejuízo’ de R$ 200 mil aos traficantes do Morro do Limão e da Estrada da Agrisa, áreas vizinhas no Jardim Esperança, em Cabo Frio, ao localizarem uma casa que era usada pela quadrilha como ponto de embalagem de drogas. Foram apreendidas grande quantidade de entorpecentes, como 13 tabletes, de um quilo cada um, com pasta base de cocaína.



Segundo a polícia, esse local, na Estrada da Agrisa, era uma espécie de ‘depósito do tráfico’ onde eram preparadas as drogas para a vendia no Morro do Limão e na Estrada a Agrisa.

Muita droga - Na operação, quatro homens foram presos em flagrante. Foram encontrados 6.600 cápsulas de cocaína, 750 sacolés da mesma droga e 13 kg de pasta base, além de uma pistola calibre 9mm com carregadores e munições, além de 200 mil cápsulas vazias. Uma máquina de prensar drogas, um liquidificador industrial, fermento em pó e duas balanças de precisão também foram recolhidos no local. O flagrante aconteceu na noite da última terça-feira.

Os suspeitos foram encontrados com o material após a polícia receber informações anônimas revelando sobre o local em que chefes do tráfico armazenavam as drogas no local. A ocorrência foi registrada na 126ª DP (Cabo Frio),l onde os presos foram autuados por tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.