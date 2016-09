Homicídios são investigados

14/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A morte de César Mateus Mello da Silva será investigada por policiais da delegacia de Arraial Foto: Divulgação

Um corpo carbonizado foi encontrado às margens da Estrada da Caveira, no bairro Retiro, em São Pedro da Aldeia, na manhã de ontem. Segundo informações policiais, por causa do estado em que o cadáver estava, foi impossível saber o sexo da vítima. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama, onde será feito o exame da perícia para identificação do corpo. A ocorrência foi registrada na 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde o caso será investigado.



Arraial do Cabo – Um rapaz foi morto a tiros ontem, no Beco do Borracheiro, no Morro da Boa Vista, em Arraial do Cabo. Dois homens dispararam contra César Mateus Mello da Silva, de 18 anos, que foi atingido por vários disparos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama e a ocorrência, registrada na 132ª DP (Arraial do Cabo) onde o caso será investigado.

Os policiais da delegacia de Arraial vão analisar imagens do circuito interno de câmeras e tentar localizar testemunhas que possam dar informações sobre os matadores.

Outro procedimento a ser adotado pelas equipes de investigação será localizar parentes da vítima que possam dar dados sobre César e saber se ele vinha sofrendo algum tipo de ameaça.