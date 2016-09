Manifestações e engarrafamentos marcam o início da semana na cidade

13/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Parentes de mortos fecharam um dos principais acessos a Cabo frio, a Ponte Feliciano Sodré Foto: Divulgação

Dois protestos marcaram Cabo Frio na manhã de ontem. Coveiros do Cemitério Santa Izabel e do Jardim dos Eucaliptos estão com os braços cruzados desde a última sexta-feira. Os profissionais estão com salários e benefícios atrasados e só realizam um enterro por dia. Sensibilizados com a situação, familiares dos mortos que não conseguiram enterrar seus entes, fecharam uma das principais entradas da cidade. Com a interdição, houve grande engarrafamento por mais de uma hora.



Ao todo, cinco corpos esperam para serem enterrados em Cabo Frio e um em São Pedro da Aldeia há quatro dias. Inconformados com a situação e em apoio aos profissionais que estão sem salários, os parentes realizaram o protesto. A ação começou na via de maior importância e fluxo da cidade, a Ponte Feliciano Sodré. O mesmo problema aconteceu, há exatos dois meses, quando os funcionários também fizeram manifestação e tiveram os problemas resolvidos.

Educação – Na porta da Prefeitura, funcionários da educação fizeram protesto pacífico. Em ato silencioso, inspetores, todos vestidos de preto, sentaram na porta da Prefeitura. Eles também reivindicaram os pagamentos atrasados.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Cabo Frio foi procurada, mas não deu retorno até o fechamento desta edição.