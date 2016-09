Marinha vai usar novo equipamento em buscas

13/09/2016 às 13:50h Enviado por: Samuel Castro

Caça da Marinha caiu no mar de Saquarema em 26 de julho Foto: Divulgação

O equipamento utilizado em medidas de intensidade de um campo magnético ajudará para tentar encontrar vestígios do caça AF-1 Skyhawk e do piloto, que desapareceram no mar de Saquarema, no dia 26 de julho, após um acidente aéreo. Segundo a Marinha do Brasil, as buscas, que foram paralisadas na semana passada, serão retomadas nos próximos dias, assim que os navios receberem o equipamento, com características especiais, que irá ampliar as capacidades das embarcações em procurar a aeronave.

A partir de hoje, os militares serão treinados para utilizar o instrumento, que é baseado em um tipo de sensor, que converte o campo magnético em um sinal elétrico. Com o magnetômetro, a Marinha espera varrer o litoral de Saquarema, Maricá e Arraial do Cabo para tentar encontrar algum sinal dos equipamentos do caça.