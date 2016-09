TurisRio realiza cadastro de empresários de turismo

12/09/2016 às 15:34h Enviado por: Rennan Rebello

A Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) estará em Cabo Frio esta semana. O objetivo é cadastrar as empresas de todos os setores que atuam com o turismo na cidade no Cadastur, do Ministério do Turismo. Para isso, a companhia disponibilizou uma funcionária para atender os empresários, que podem fazer o agendamento, a partir de hoje até sexta-feira, das 9h às 18h, através do telefone (22) 99222-1664. O cadastramento é gratuito. É importante que o agendamento com a funcionária Deise Crisóstomo seja realizado pelo proprietário e/ou gerente do estabelecimento, que detém todas as informações necessárias sobre a empresa. O Cadastur visa promover o ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos em todo Brasil, por meio do cadastro de empresas e profissionais do setor, garantindo diversas vantagens e oportunidades de negócios aos seus cadastrados, sendo também uma importante fonte de consulta e de credibilidade para o turista.



Benefícios – Incentivo a participar de programas e projetos do governo federal, participação em programas de qualificação, acesso a financiamento por meio de bancos oficiais, apoio em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo, visibilidade nos sites do Cadastur e do Programa Viagem Legal, e outros Mais informações e esclarecimentos podem ser obtidos através do envio de e-mail para o endereço: secretariaturismocabofrio@gmail.com.