Barco inflável do Instituto Chico Mendes vira nos Anjos

12/09/2016 às 15:04h Enviado por: Rennan Rebello

Um barco inflável do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (UCMBio) quase afundou na Praia Marina dos Anjos, em Arraial do Cabo, na tarde do último sábado. Para não submergir totalmente, a embarcação foi amarrada à outra. O mar no local ficou cheio de óleo. Ainda não se sabe quais as causas que levaram o barco a afundar e não havia ninguém na embarcação quando começou a naufragar. A assessoria de imprensa do Instituto Chico Mendes de Conservação foi procurada para dar mais detalhes do ocorrido, mas não deu retorno até o fechamento desta edição.