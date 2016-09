Estudantes e funcionários fazem ação pela educação

12/09/2016 às 14:27h Enviado por: Rennan Rebello

Estudantes da rede municipal de Cabo Frio prometem fazer manifestação, amanhã, a partir das 14h, na Praça Porto Rocha, por uma educação mais digna. Intitulado de “A Favor de Uma Educação Digna”, o ato promete chamar atenção das autoridades para o fechamento das escolas, falta de manutenção, materiais necessários e de funcionários, que também devem aderir ao movimento, já a partir de hoje. Segundo os alunos, os colégios estão sem condições e muitos já deixaram de funcionar, como é o caso da Escola Municipal Luis Lindenberg, no Guarani, que, na última semana, dispensou os alunos. Com a greve dos professores e demissão de funcionários, o maior medo dos estudantes é de perder o ano letivo, que já está perto de acabar e eles ainda não tiveram todas as aulas necessárias do período da grade curricular. Os funcionários da rede municipal também organizam protesto. O deles deve acontecer já a partir de hoje, em frente à Prefeitura, às 10h. A manifestação é contra o atraso nos salários e as condições precárias de trabalho. Eles também devem apoiar o protesto dos estudantes amanhã, segundo informações de alguns professores da rede.