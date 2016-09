Prolagos faz seminário para mostrar como funcionam os seus serviços

12/09/2016 às 11:26h Enviado por: Rennan Rebello

Concessionária trabalha com saneamento básico, há 18 anos, em toda a Região dos Lagos Foto: Divulgação

Entender o funcionamento de uma concessão de serviço público e aspectos que permeiam sua operacionalização pode ser mais difícil do que parece e requer atualização constante sobre o tema. Pensando nisso, a Prolagos, concessionária responsável pelos serviços de saneamento básico de cinco municípios da Região dos Lagos, realiza, hoje, em Cabo Frio, o seminário “Saneamento em Pauta”, que é gratuito. Diversos especialistas falarão sobre os processos e evoluções do setor na região e no país. O evento acontece no Hotel Paradiso Corporate, no Centro, e tem início, às 8h15. Durante o evento, voltado aos jornalistas, universitários, poder concedente e sociedade civil organizada, serão realizadas diversas palestras que tratarão de assuntos como o Modelo de Contratação, Cenário do Saneamento no Brasil, Sistemas de Tratamento de Esgotos, Formas de Investimentos no Setor e Saneamento e Meio Ambiente. “O seminário será uma excelente oportunidade para a troca de informações sobre o setor, além de mostrarmos todo o trabalho que tem sido feito na Região dos Lagos ao longo desses 18 anos de concessão”, avalia Carlos Roma, presidente da Prolagos. A expectativa é que o seminário reúna cerca de 500 pessoas entre convidados, prefeitos e demais autoridades dos municípios das regiões atendidas pela Prolagos.