Seis são detidos por tráfico

12/09/2016 às 11:30h Enviado por: Rennan Rebello

Na ocorrência de Cabo Frio, os policiais apreenderam um rádio e 61 trouxinhas de maconha Foto: Divulgação

Duas denúncias anônimas levaram à apreensão de cinco adolescentes e à prisão de um homem em Reserva do Peró, em Cabo Frio, e na Praça da Bandeira, em Araruama, na noite de sábado. Nas duas ocorrências, realizadas por policiais do 25º BPM (Cabo Frio), houve apreensão de drogas e rádios de comunicação.



Na primeira ação, em Cabo Frio, policiais apreenderam dois menores de 17 e 15 anos com 61 tabletes de maconha e um rádio transmissor depois de receberem denúncia anônima de que os menores estariam traficando na Rua 4 esquina com a Avenida Reserva no Peró. Eles foram levados para a 126ª DP (Cabo Frio) e autuados por fato análogo ao tráfico de drogas.

Araruama - Um homem e três adolescentes foram abordados pela PM na Avenida Gladstone de Oliveira, no Condomínio do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, na Praça da Bandeira. Com eles, os policiais encontraram 65 trouxinhas de maconha, dois rádios comunicadores e R$ 105. A apreensão do material e dos menores foi através de uma denúncia anônima recebida pelo telefone de emergência do 25º BPM. O quarteto foi encaminhado com todo o material para a 118ª DP (Araruama), onde os menores ficaram apreendidos e o maior preso. Para fazer denúncias para a Polícia Militar, basta ligar para os telefones (22) 2665-0190/2665-2413.