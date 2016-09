Biblioteca municipal será reformada com custo zero para o poder público

11/09/2016 às 15:00h Enviado por: Rennan Rebello

Biblioteca municipal tem cerca de 32 mil livros que continuarão disponíveis para a população Foto: Divulgação

A Biblioteca Pública Municipal Professor Walter Nogueira, que tem como sede o prédio histórico Solar dos Massa, no Centro de Cabo Frio, começa a ser reformada no próximo dia 3 de outubro. A obra tem o prazo de 180 dias e terá custo zero para o cofre público da cidade.



A obra será realizada por meio de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), em acordo por sentença judicial do juiz da 1ª Vara Cível, a uma empresa de Cabo Frio. A Secretaria de Cultura, por meio do Instituto Municipal de Patrimônio Cultural, fará a supervisão da obra a cada 30 dias, com intuito de abrigar o acervo da Biblioteca Pública Municipal de Cabo Frio. A Biblioteca Pública será entregue com o Plano Decenal de Cultura, que foi enviado à Câmara e construído a partir das demandas da categoria, de 2009 a 2015, em seus fóruns e conferências municipais de cultura. Este será um passo significativo para a cidade se inserir definitivamente no Sistema Nacional de Cultura.

Enquanto a reforma acontece, o acervo bibliográfico da cidade, estimado em 32 mil livros, continuará à disposição da população em uma sala comercial disponível para os visitantes durante o período que a biblioteca funcionar no novo local, no Edifício Grand Maison, localizado na Rua Inglaterra, em Jardim Caiçara. A Biblioteca Pública Municipal Professor Walter Nogueira foi fundada em 1º de maio de 1964, e reconhecida como biblioteca pública municipal no dia 26 de maio de 1966. São diversos livros que fazem parte do acervo. Entre esses livros estão os que são considerados “obras raras”. São livros de autores cabofrienses como Teixeira e Sousa, Waldemir Terra Cardoso e Victorino Carriço.