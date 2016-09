Homem é encontrado com drogas no bairro Âncora

11/09/2016 às 11:30h Enviado por: Rennan Rebello

PMs encontraram 65 sacolés de cocaína e 175 de maconha Foto: Divulgação

Policiais do 32º BPM (Macaé) prenderam, na noite da última sexta-feira, um homem com drogas no bairro Âncora, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. De acordo com a PM, o suspeito foi encontrado desenterrando uma quantidade de drogas em um terreno baldio na Rua das Violetas. Os policiais chegaram até o homem após uma denúncia anônima. Com o suspeito, que não teve a identidade divulgada, os policiais apreenderam 65 sacolés de cocaína e 175 trouxinhas de maconha. A ocorrência foi registrada na 128ª DP (Rio das Ostras) e o homem foi autuado por tráfico de drogas.