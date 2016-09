Polícia dá ‘preju’ de R$ 75 mil ao tráfico e prende três acusados

10/09/2016 às 12:25h Enviado por: Samuel Castro

A maconha prensada e as trouxinhas estavam guardadas em uma casa na comunidade do Alecrim Foto: Divulgação

Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) apreenderam 25 quilos de maconha, avaliados em R$ 75 mil, na madrugada de ontem, no bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia. Cada tablete tinha um quilo de maconha. Além da droga prensada, foram achados 4.665 trouxinhas da mesma droga, uma balança de precisão e uma grande quantidade de material para endolação.



A equipe da PM conseguiu localizar a droga em uma casa na Rua Tulipas, no Alecrim, após obter informações sobre a chegada de drogas em grande escala, naquele local. Dois homens que faziam a guarda do entorpecente foram presos e encaminhados à 126ªDP (Cabo Frio) onde o caso foi registrado.

Araruama - Na comunidade do Corte, em Araruama, a equipe do 25º BPM (Cabo Frio) chegou a outra residência que era usada pelos traficantes para guardar drogas, armas e munições. Em cômodos diferentes da casa localizada na Rodovia Amaral Peixoto, foram encontrados 747 papelotes de cocaína, meio tijolo de maconha, duas pistolas calibre 40 com numeração suprimida, munições de mesmo calibre e anotações do tráfico. Um homem de 22 anos foi detido e encaminhado à 118ª DP (Araruama) onde ficou preso por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.