Recompensa por prisão

10/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O vigilante Filipi Batista Francelino é acusado como o autor da morte da médica ginecologista Foto: Divulgação

O Portal dos Procurados divulgou ontem, um cartaz com recompensa de R$ 1 mil por informações que levem à captura de Filipi Batista Francelino, de 31 anos. Ele é acusado de assassinar a médica ginecologista e obstetra Maria Júlia Matteotti Cavalcanti de Oliveira, de 66 anos, no último dia 27, na cidade de Armação de Búzios. Foram realizadas diligências para localizá-lo, mas ele se encontra foragido.



Ginecologista com mais de 40 anos de experiência, Maria Júlia chegou à casa localizada no condomínio Jardim do Lago, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no Bairro Baía Formosa, na quinta-feira anterior ao crime. No dia seguinte, o filho tentou contato, mas não a encontrou. No sábado, no fim de tarde, a médica foi achada morta dentro da casa, por um jardineiro do condomínio. Ela estava com os pés e mãos amarradas e a boca amordaçada. Conforme levantamentos preliminares, não havia sinais de arrombamento e a casa estava toda arrumada.

O delegado Sérgio Caldas, da 127ª DP (Búzios), informou que as investigações acabaram apontando que Filipi foi o autor do crime. De acordo com as investigações realizadas, com o apoio da Delegacia de Homicídios de Niterói Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) Filipi, que era empregado da empresa de vigilância patrimonial contratada pelo condomínio, teve o pedido de prisão pedido pelo delegado Rômulo Alves, que representou pela expedição de mandado de busca e apreensão na casa do autor, medida deferida pela Justiça.