Sargento da PM morre em acidente de moto

09/09/2016 às 13:35h Enviado por: Samuel Castro

Cirne se acidentou em buraco Foto: Divulgação

O sargento da Polícia Militar, Cirne Leal, lotado no 25ºBatalhão da PM (Cabo Frio), morreu em um acidente de moto, na última quarta-feira, na Estrada de Praia Seca, em Araruama. Ele estava de folga no feriado da Independência e se acidentou ao passar com a moto em um buraco. Na queda, ele teve uma fratura exposta, e foi atingido pela arma que carregava na cintura, que atingiu a veia femoral.



O PM chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional de Araruama, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de ontem. A morte do sargento causou grande comoção no 25ºBPM (Cabo Frio). O comandante André Henrique Oliveira, lamentou. “Uma fatalidade. Excelente profissional e pai de família. Perda inestimável”, disse. Cirne foi sepultado na tarde de ontem, no cemitério de São Pedro da Aldeia.