Protesto durante o feriado

08/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Na pauta de reivindicações, os manifestantes pediram a saída do presidente Michel Temer Foto: Divulgação

Manifestação contra o governo do presidente Michel Temer realizado na manhã de ontem marcou o feriado da Independência do Brasil em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Segundo informações da organização e da Polícia Militar, cerca de 50 pessoas participaram do ato, que teve início às 9h e terminou por volta das 12h30.



A concentração do grupo começou em frente ao Teatro Municipal, na Rua Amazonas, e às 10h20, eles começaram uma passeata até a praça central da cidade, na orla. O grupo caminhou segurando faixas, cartazes e megafones usando palavras de ordem, como “Fora Temer”.

O ato foi organizado pelos movimentos Vem Pra Rua, Fórum de Lutas de Rio das Ostras e O Grito dos Excluídos. A PM informou que o protesto ocorreu pacificamente.

Segundo a organização, movimentos como o Sindicato dos Profissionais de Educação (Sepe), Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFF (Sintuff), Associação dos Docentes da UFF (AdUFF) e Coletivo Construção se organizaram e formaram o “Grito dos Excluídos” com o mote “Fora Temer” e “Lutar não é Crime”, contra a criminalização de cinco manifestantes que foram presos no dia 1º de agosto.