Jovem campista agredido em saída de mercado recebe alta do hospital

08/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O empresário Guilherme Crespo estava internado há um mês por conta de um traumatismo craniano Foto: Divulgação

Recebeu alta na última terça-feira o empresário de 26 anos, Guilherme Crespo, de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, agredido por um grupo em Armação dos Búzios, Região dos Lagos, no dia 6 de agosto, e estava em estado grave. A informação é da direção do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, onde ele estava internado.

O jovem foi espancado por um grupo em Búzios após uma confusão na saída de um mercado na área central da cidade. Ele sofreu traumatismo craniano e foi internado em estado grave.



No dia 29 de agosto, a família de Guilherme informou que ele já ficava em pé e não necessitava de sonda para se alimentar.

De acordo com a irmã da vítima, o problema começou quando Guilherme e um amigo, que também foi agredido, foram acusados de furtar produtos do mercado.

Ainda segundo a parente do jovem, eles tinham ido ao local comprar bebida, como contou o jovem, que passa bem. Eles foram cercados na rua e espancados, inclusive, com pedaços de pau.

No dia 11 de agosto, a Justiça decretou a prisão temporária de cinco homens suspeitos de terem espancado Guilherme.