Miliciano é preso na Praia do Forte

07/09/2016 às 13:30h Enviado por: Samuel Castro

Bibico, à esquerda, era muito conhecido em Cabo Frio, e há alguns anos, concorreu ao cargo de vereador Foto: Divulgação

Apontado como integrante de um grupo paramilitar que atuava na Zona Oeste do Rio, o ex-policial militar Ivilson Unibelino de Lima, conhecido como Bibico, foi preso em um luxuoso apartamento na Avenida Litorânea, em uma das áreas mais nobres da cidade, a Praia do Forte. Segundo os responsáveis pela prisão, ele atuava na venda e aluguel irregulares de imóveis do programa ‘Minha Casa, Minha vida’.



Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, Bibico foi condenado pelo crime de organização criminosa e estava foragido há dois anos. De acordo com as investigações, ele, além de fazer parte de uma milícia que atuava na Zona Oeste da Capital, é acusado também de crimes de extorsão de valores em negociações irregulares de casas do condomínio do programa habitacional do Governo Federal, localizadas no Rio de Janeiro.

O acusado, que já tentou ser vereador do Rio nas últimas eleições, tem uma extensa ficha policial, que inclui também uma tentativa de homicídio.

A operação foi resultado de uma ação conjunta entre o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio do Grupo de Apoio à Promotoria de Cabo Frio (GAP) e de policiais do 25ºBPM (Cabo Frio). O comandante do batalhão, tenente-coronel André Henrique de Oliveira, afirmou que a integração com o GAP/Cabo Frio tem sido fundamental para a desarticulação de criminosos na Região dos Lagos.