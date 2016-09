Sem remédios, Hospital da Mulher fecha as portas

07/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

As atividades foram suspensas por falta de remédios Foto: Divulgação

Funcionários do Hospital da Mulher fecharam as portas por falta de medicamentos durante a manhã de ontem. Logo após a repercussão a Prefeitura de Cabo Frio informou, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que os medicamentos na parte da tarde já tinham sido reabastecidos.



Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio informa que o Hospital Municipal da Mulher já se encontra reaberto, com todos os medicamentos e insumos, funcionando normalmente. No início da manhã, médicos do plantão, resolveram fechar a unidade por conta própria, contrariando a determinação da administração, que era a de manter o hospital aberto.

Os médicos paralisaram o atendimento porque estavam em falta dois medicamentos, ocitocina e propofol, que são utilizados durante o parto cesariana, mas que não justificaria o fechamento da unidade de saúde. A guarda municipal foi acionada para ajudar a manter a ordem no hospital.