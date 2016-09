Tradicional Parada do Orgulho LGBT reúne 50 mil pessoas na Praia do Forte

06/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Uma bandeira gigante do arco-íris, símbolo do grupos LGBT, foi estendida pelos participantes do ato Foto: Divulgação

A 12ª Parada do Orgulho LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) reuniu cerda de 50 mil pessoas na Praia do Forte, em Cabo Frio. O evento começou às 15h do último domingo e contou com trios elétricos, DJs e shows de drags queens e da cantora Alexxa.



Com o tema “Vote contra a Homofobia, defenda a Cidadania”, o presidente do Grupo Iguais, Rodolpho Campbell, declarou que a organização defende “os direitos dos LGBTfobia e trouxe esse tema contra 364 dias de opressão ao público que ainda sofre com o preconceito”. Se acordo com o Grupo Iguais, mesmo sem o apoio do governo municipal, a organização manteve a realização da parada.

“Foi o maior grupo de pessoas de todas as edições realizadas. O policiamento esteve em diversos pontos da Praia do Forte para segurança de quem curtia o evento e atuando no combate ao crime”, disse Campbell.

Ainda segundo os organizadores, o inusitado foi um protesto no qual o público gritava em ato de protesto e insatisfação contra os atuais gestores dos governos federal e municipal as seguintes palavras de ordem: “Fora Temer” e “Fora Alair”.